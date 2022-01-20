СМИ: власти Италии проверяют информацию о задержании в ДРК причастных к убийству посла

РИМ, 20 января. /ТАСС/. Власти Италии проверяют информацию о задержании полицией Демократической Республики Конго (ДРК) предполагаемых виновников нападения и убийства итальянского посла в этой стране Луки Аттаназио и сопровождавшего его карабинера Витторио Иаковаччи. Как сообщило в среду агентство Ansa, запрос направлен прокуратурой Рима, которая ведет собственное расследование инцидента, произошедшего 22 февраля прошлого года.

По данным агентства, итальянские следователи просят передать копии протоколов о задержании и допросах. Об аресте сообщили накануне местные и некоторые международные СМИ, однако официальных подтверждений от властей африканской страны пока не поступало, уточняет Ansa.

22 февраля прошлого года посол Италии в ДРК Лука Аттаназио был смертельно ранен в районе города Гома в провинции Северное Киву. На колонну автомобилей ООН, которая направлялась в одну из местных школ на презентацию проекта строительства столовой, была совершена атака. Получивший тяжелые ранения посол был доставлен в больницу Стабилизационной миссии ООН в ДРК, где позднее умер. Он возглавлял посольство Италии в республике с октября 2019 года. Нападавшими были также убиты сотрудник подразделения охраны посольства Витторио Иаковаччи и местный водитель автомобиля.

Власти ДРК объявили, что нападение совершили члены экстремистской повстанческой группировки "Демократические силы за освобождение Руанды". Итальянские судмедэксперты установили в результате вскрытия тел погибших итальянцев, что они получили смертельные ранения в перестрелке, а не в результате преднамеренного расстрела. Предполагается, что засада была устроена неизвестными с целью похищения людей. Итальянская сторона обращалась в ООН, в частности во Всемирную продовольственную программу, которая устраивала поездку, за разъяснениями, насколько были соблюдены все меры по обеспечению безопасности миссии.