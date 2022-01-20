Глава СК поручил проверить сообщения о том, что спасателей заставляют делиться зарплатами

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить и поставил на контроль распространившееся в социальных сетях обращение о том, что спасателей заставляют делиться зарплатами. Об этом сообщается на сайте СК России.

"В своем обращении родственники ряда сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России сообщили, что руководство центра настойчиво предлагает младшим по званию сотрудникам передавать лицам из числа руководства часть денежного довольствия и других выплат", - говорится в сообщении.

Ход и результаты рассмотрения обращения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.