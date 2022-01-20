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Япония отправит предметы первой необходимости для помощи Королевству Тонга

В партию гуманитарной помощи войдут запасы питьевой воды и оборудование для сбора вулканического пепла

ТОКИО, 20 января. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение отправить партию предметов первой необходимости Королевству Тонга, пострадавшему от извержения подводного вулкана и последовавших за ним цунами. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг японским МИД.

Среди прочего в партию войдут запасы питьевой воды и оборудование для сбора вулканического пепла. Сведений о конкретном числе отправляемых предметов не приводится.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Тонга 14 января. 15 января сильный взрыв и активная вулканическая деятельность стали причиной ряда небольших цунами, в результате которых сильно пострадала расположенная на северном берегу острова Тонгатапу столица страны Нукуалофа, а также часть курортов и населенных пунктов на западе этого острова. Большая часть островов архипелага покрыта вулканическим пеплом, который представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья местных жителей.

Теги
ЯпонияТонга
Пандемия COVID-19
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