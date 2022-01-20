Число зараженных на военных базах США в Японии превысило 6,3 тыс.

ТОКИО, 20 января. /ТАСС/. Число зараженных коронавирусом на военных базах США в Японии по состоянию на 19 января достигло 6 350. Об этом сообщил в четверг в ходе дебатов на пленарном заседании верхней палаты парламента глава МИД страны Ёсимаса Хаяси.

"Среди зараженных наибольшее число, 4 141 человек, зафиксировано на военных базах США в префектуре Окинава", - пояснил министр. На этом острове сосредоточено около 70% объектов Вооруженных сил США в Японии.

Министр отметил, что правительство страны добивается от американского военного командования более эффективных мер по борьбе с заражениями на базах.

В частности, в первой половине января Япония и США достигли договоренности о том, что военнослужащие не будут без особой необходимости покидать свои места дислокации. Командование США пообещало также принять меры к тому, чтобы персонал неукоснительно носил маски на базах.

Резкий рост заражений коронавирусом был выявлен в конце декабря на нескольких американских объектах, включая базу морской пехоты Кэмп-Хансен на Окинаве и авиабазу Ивакуни на главном японском острове Хонсю. Инфекцию туда занесли военнослужащие, недавно переброшенные в Японию в рамках ротации. Как выяснилось, они не проходили ПЦР-тесты до и после переезда, поскольку были вакцинированы. Сейчас такая практика отменена.

В Японии в общей сложности размещено более 50 тыс. американских военнослужащих, включая дивизию морской пехоты на острове Окинава.