В ЦРУ считают, что "гаванский синдром" не является результатом кампании враждебных сил

ТАСС, 20 января. Новый анализ разведданных Центрального разведывательного управления (ЦРУ) говорит о том, что так называемый "гаванский синдром" не является частью длительной кампании противника, направленной против американских дипломатов и разведчиков. Об этом сообщает в среду телеканал NBC со ссылкой на шестерых людей, ознакомленных с результатами расследования.

По их свидетельствам, разведуправление не исключает версию о причастности иностранных граждан, в том числе в случаях, когда проявления синдрома были впервые зафиксированы в Гаване в 2016 году. Однако в сотнях других случаев, когда люди обнаруживали у себя признаки "гаванского синдрома", существовали правдоподобные альтернативные объяснения.

Источники телеканала заявили, что многие жертвы "гаванского синдрома" выразили разочарование итогами расследования ЦРУ. Некоторые отмечают, что существующие выводы считаются промежуточной оценкой и не были согласованы с другими государственными ведомствами, в том числе с Министерством обороны.

В ЦРУ отказались прокомментировать телеканалу эту информацию.

Предыдущая американская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США отозвали 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а штат дипломатической миссии Кубы в Вашингтоне был сокращен по требованию американской стороны на 15 человек. Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты предположили, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

В последующие годы появились сообщения о том, что аналогичному воздействию подвергались госслужащие США в ряде других стран. У некоторых из этих людей якобы были выявлены симптомы, которые в США называют "гаванским синдромом".