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В ЦРУ считают, что "гаванский синдром" не является результатом кампании враждебных сил

Источники телеканала NBC заявили, что многие жертвы "гаванского синдрома" выразили разочарование итогами расследования Центрального разведывательного управления

ТАСС, 20 января. Новый анализ разведданных Центрального разведывательного управления (ЦРУ) говорит о том, что так называемый "гаванский синдром" не является частью длительной кампании противника, направленной против американских дипломатов и разведчиков. Об этом сообщает в среду телеканал NBC со ссылкой на шестерых людей, ознакомленных с результатами расследования.

По их свидетельствам, разведуправление не исключает версию о причастности иностранных граждан, в том числе в случаях, когда проявления синдрома были впервые зафиксированы в Гаване в 2016 году. Однако в сотнях других случаев, когда люди обнаруживали у себя признаки "гаванского синдрома", существовали правдоподобные альтернативные объяснения.

Источники телеканала заявили, что многие жертвы "гаванского синдрома" выразили разочарование итогами расследования ЦРУ. Некоторые отмечают, что существующие выводы считаются промежуточной оценкой и не были согласованы с другими государственными ведомствами, в том числе с Министерством обороны.

В ЦРУ отказались прокомментировать телеканалу эту информацию.

Предыдущая американская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США отозвали 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а штат дипломатической миссии Кубы в Вашингтоне был сокращен по требованию американской стороны на 15 человек. Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты предположили, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

В последующие годы появились сообщения о том, что аналогичному воздействию подвергались госслужащие США в ряде других стран. У некоторых из этих людей якобы были выявлены симптомы, которые в США называют "гаванским синдромом".

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