Глава Татарстана поздравил с 85-летием первого президента республики Минтимера Шаймиева

КАЗАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев является одним из архитекторов современной модели государственности республики и повлиял на становление государственности новой России. Такое мнение выразил в четверг глава Татарстана Рустам Минниханов в поздравлении Шаймиева с 85-летием.

"Вы возглавили Татарстан в переломный период социально-экономических и общественно-политических трансформаций. В это сложное время ваша мудрая, выверенная политика позволила провести республику через бездну проблем и вызовов, сохранить наработанный предшествующими поколениями потенциал. Под вашим руководством был реализован комплекс социально-экономических программ, благодаря которым Татарстан стал одним из ведущих и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации", - говорится в поздравлении.

Минниханов подчеркнул, что Шаймиев является одним из архитекторов современной модели государственности Республики Татарстан, а также внес вклад в становление государственности России и укрепление основ ее федерализма и демократии. Основой успеха первого президента республики, по словам Минниханова, стали политическая воля, талант руководителя, умение сплотить и мобилизовать команду единомышленников.

"Наладив конструктивный диалог всех институтов гражданского общества, Вы обеспечили межнациональный и межконфессиональный мир и гражданское согласие, что стало конкурентным преимуществом Татарстана, залогом его привлекательности", - сказал Минниханов.

Он отметил заслуги первого президента республики в построении сотрудничества России и Татарстана с ЮНЕСКО. Его содействие позволило включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО историко-архитектурные и археологические комплексы Казанского Кремля, Болгара, святыни острова-града Свияжск. По инициативе Шаймиева создана Болгарская исламская академия и воссоздан собор Казанской иконы Божией Матери.

"Уникальна создаваемая Вами система полилингвальных общеобразовательных комплексов "Адымнар - путь к знаниям и согласию". Именно в этом проекте проявились переданные от родителей ваши качества: бережное отношение к культуре и языку своего народа, а также уважение культуры других народов", - отметил Минниханов.

О Шаймиеве

20 января 2022 года Шаймиеву исполняется 85 лет. Первый президент Республики Татарстан, Герой труда РФ родился 20 января 1937 года в деревне Аняково Актанышского района Татарской АССР (ныне Республика Татарстан). Впервые был избран на пост главы республики 12 июня 1991 года, получив 70,6% голосов избирателей (выборы проводились на безальтернативной основе). Занимал этот пост до 2010 года. В феврале 2010-го Шаймиев стал председателем попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана (фонд "Возрождение"), созданного по его инициативе. Является государственным советником Татарстана.