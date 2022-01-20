В Кабардино-Балкарии выявили шесть новых случаев заражения штаммом "омикрон"

НАЛЬЧИК, 20 января. /ТАСС/. Число заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в Кабардино-Балкарии достигло 11 человек. Шесть новых случаев зафиксировали в четверг, сообщил ТАСС руководитель управления Роспотребнадзора по региону Жирослан Пагов.

Что нужно знать о варианте "омикрон"

Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"

Ранее на этой неделе Пагов сообщал, что в республике выявлены пять случаев заражения "омикроном".

"Еще шесть новых случаев заражения "омикроном" выявлено у жителей нашей республики. Среди больных двое детей в возрасте до 12 лет, остальные в трудоспособном возрасте, временно не работающие", - рассказал Пагов, отметив, что тяжелого течения болезни у них не наблюдается.

С начала пандемии в КБР выявлено более 43,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Прививку от ковида сделали более 277 355 человек, коллективный иммунитет составляет 42%.