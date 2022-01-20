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Пандемия COVID-19

В Кабардино-Балкарии выявили шесть новых случаев заражения штаммом "омикрон"

Среди заразившихся два ребенка

НАЛЬЧИК, 20 января. /ТАСС/. Число заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в Кабардино-Балкарии достигло 11 человек. Шесть новых случаев зафиксировали в четверг, сообщил ТАСС руководитель управления Роспотребнадзора по региону Жирослан Пагов.

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Ранее на этой неделе Пагов сообщал, что в республике выявлены пять случаев заражения "омикроном".

"Еще шесть новых случаев заражения "омикроном" выявлено у жителей нашей республики. Среди больных двое детей в возрасте до 12 лет, остальные в трудоспособном возрасте, временно не работающие", - рассказал Пагов, отметив, что тяжелого течения болезни у них не наблюдается.

С начала пандемии в КБР выявлено более 43,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Прививку от ковида сделали более 277 355 человек, коллективный иммунитет составляет 42%.

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РоссияКабардино-БалкарияПандемия COVID-19
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