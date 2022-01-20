Европарламент утвердил расширение полномочий европейского медрегулятора

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) получит более широкие полномочия в сфере контроля за цепями поставок препаратов и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения в соответствии с принятым в четверг решением Европарламента (ЕП). Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ЕП.

"Парламент одобрил предварительное соглашение о расширении полномочий регулятора ЕС в сфере лекарственных средств, достигнутое с Советом ЕС в прошлом году. EMA будет лучше оснащено для мониторинга и компенсации нехватки лекарственных средств и медоборудования, которое считается критически важным для реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения", - говорится в заявлении.

В частности, будут созданы две новые мониторинговые группы для наблюдения за развитием ситуации в сфере поставок. Также будет создан специальный сайт, где начнут публиковать информацию о нехватке тех или иных санитарных средств в ЕС.

"Данные, относящиеся к клиническим испытаниям, и информация о зарегистрированных лекарственных средствах будут предоставляться более своевременно и прозрачно", - отмечается в сообщении. В нем уточняется, что ускорение клинических испытаний положительно скажется на разработке вакцин и лекарственных препаратов. Распоряжение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, которая запланирована на 1 марта.