В нацпарке "Бузулукский бор" создадут питомник для восстановления леса после пожара

ОРЕНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Национальный парк "Бузулукский бор" совместно с благотворительным фондом "Возрождение природы" создаст питомник для восстановления участка леса в Самарской области, пострадавшего в результате крупного пожара в августе 2021 года. Об этом сообщается в четверг на сайте особо охраняемой природной территории.

Как ранее сообщал ТАСС, лесной пожар, произошедший в августе 2021 года в национальном парке "Бузулукский бор" на территории Самарской области, оказался самым крупным за всю историю особо охраняемой природной территории. Огонь прошел более 930 га (почти 1% площади нацпарка), теперь бор нуждается в лесовосстановлении.

"Создание собственного лесопитомника - единственный способ обеспечить парк посадочным материалом с наилучшими качественными характеристиками, поскольку использование саженцев из других регионов нецелесообразно из-за их низкой приживаемости в природных условиях бора", - приводятся в сообщении слова директора национального парка "Бузулукский бор" Андрея Латыпова.

По данным национального парка, уничтоженным в результате пожара оказался лес на площади около 650 га. Также бору требуется восстановить около 150 га гарей прошлых лет. Всего необходимо почти 4 млн саженцев, отмечается в сообщении.

Приобрести необходимую технику и оборудование для лесопитомника национальный парк намерен с помощью фонда "Возрождение природы". "Сбор средств уже объявлен, всего потребуется 7 млн 640 тыс. рублей", - уточняется на сайте бора.

О национальном парке

Бузулукский бор - лесной массив в степном Заволжье. Формирование соснового бора на песчаных террасах Боровки и Самары началось в послеледниковый период - около 10 тыс. лет назад. Сосновый лес с подлеском из лиственных растений сформировался около 3-4 тыс. лет назад.

Для охраны природного комплекса и реликтовых сосновых и сосново-широколиственных лесов в июне 2007 года распоряжением правительства РФ был учрежден национальный парк "Бузулукский бор". Площадь особо охраняемой природной территории превышает 106 тыс. га. В состав национального парка входят 12 лесничеств, расположенных в Самарской и Оренбургской областях.