Число бюджетных мест в ординатуре Приволжского медуниверситета вырастет вдвое в 2022 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 января. /ТАСС/. Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) в 2022 году примет в ординатуру 389 человек, которые будут обучаться за счет бюджетных ассигнований, что вдвое больше уровня 2021 года. Об этом сообщил журналистам в четверг ректор ПИМУ Николай Карякин.

"В ординатуре было 167 человек - бюджет и 191 - по договорам платных услуг. Уже в этом году мы будем принимать 389 человек в ординатуру только по контрольным цифрам приема, доведенным Минздравом. Если раньше бюджет финансировал 167 человек в год, то сейчас только бюджет профинансирует 389 ребят, которые придут в ординатуру. Более чем в два раза будет рост", - сказал Карякин.

Обучение будет проходить по нескольким направлениям, включая лечебное дело, педиатрию, стоматологию, медико-профилактическое дело.

Ректор добавил, что в вузе растет количество иностранных студентов. В 2020 году их было 1,4 тыс. человек, в 2021 году - 1,9 тыс. человек. Вуз в 2021 году заключил 41 соглашение о сотрудничестве, реализует 15 совместных образовательных программ с зарубежными коллегами.

ПИМУ располагается в Нижнем Новгороде. Он объединяет несколько факультетов, включая лечебный, стоматологический, фармацевтический. В 2018 году Нижегородская государственная медицинская академия была преобразована в ПИМУ. Впервые почти за 100 лет существования у вуза появилась собственная клиническая база на 450 коек. Университет делает ставку на развитие цифровой медицины, технологий 3D-печати, биомедицины, нейролингвистики, фундаментальной и профилактической медицины.