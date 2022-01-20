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МЧС предупредило о снеге, гололеде и ветре до 22 м/с в Крыму

Жителям и гостям города 21 января рекомендовали не выходить в море, горы и на набережные

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Спасатели предупредили о сильных снегопадах, гололеде и усилении ветра до 22 м/с 21 января в Крыму, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 21 января в Крыму ожидается мокрый снег, снег, в южных, центральных районах и в горах - сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Усиление северо-западного ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Жителям и туристам рекомендуется воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

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