МЧС предупредило о снеге, гололеде и ветре до 22 м/с в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Спасатели предупредили о сильных снегопадах, гололеде и усилении ветра до 22 м/с 21 января в Крыму, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 21 января в Крыму ожидается мокрый снег, снег, в южных, центральных районах и в горах - сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Усиление северо-западного ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Жителям и туристам рекомендуется воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.