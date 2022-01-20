Смоленская детская облбольница задолжала 14 млн рублей более 800 сотрудникам

ТАСС, 20 января. Порядка 810 сотрудников Смоленской областной детской клинической больницы в конце 2021 года не получили зарплату на общую сумму 14,4 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

"Внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства при выплате заработной платы, которое находится в стадии рассмотрения. Кроме того, в настоящее время прокуратурой района решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ "Невыплата в установленный срок заработной платы", в отношении должностных лиц учреждения здравоохранения", - говорится в релизе.

О долге по зарплате сообщили сотрудники больницы, направив коллективное обращение. Установлено, что долг по зарплате образовался в декабре 2021 года, по данным на 19 января, задолженность перед 810 работниками составила около 14,4 млн рублей. "Будет дана оценка действиям территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области по своевременности перечисления денежных средств в страховые медицинские организации", - добавили в сообщении.