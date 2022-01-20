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Пассажиропоток аэропорта Волгограда в 2021 году на 20% превысил допандемийный показатель

За прошлый год аэропорт обслужил 1,45 млн пассажиров

ВОЛГОГРАД, 20 января. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Волгоград по итогам 2021 года вырос до 1,45 млн человек. Это на 19,7% больше, чем в 2019 допандемийном году, сообщила в четверг ведущий специалист по связям с общественностью ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

"В 2021 году международный аэропорт Волгоград обслужил рекордное количество пассажиров - 1 454 437 человек. Этот показатель на 19,7% больше аналогичного показателя "доковидного" 2019 года. На внутрироссийских направлениях пассажиропоток составил 1 366 106 человек (+ 23,6 % к 2019 году), на международных - 88 331 (- 19,6%)", - сказала она.

Сообщается, что в прошлом году из Волгограда летали по 35 направлениям, рейсы выполняли 16 авиакомпаний. В 2021 году запущены новые направления - в Пермь, Анапу, Брянск. Нижний Новгород, Махачкалу, Баку, Куляб, Курган-Тюбе, Худжанд, Фергану, Ош, Душанбе, Бишкек, Каир.

Теги
РоссияВолгоградская область
Пандемия COVID-19
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