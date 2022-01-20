Число жалоб на вывоз мусора в Петербурге уменьшилось в полтора раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Количество жалоб на несвоевременный вывоз мусора в Санкт-Петербурге за неделю уменьшилось в полтора раза, в среднем ежедневно поступают заявления по 750 адресам. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регоператора города - АО "Невский экологический оператор".

"В среднем нам поступают жалобы по 750 адресам в день, в пиковые дни в начале года эта цифра была почти в два раза больше. В последнюю неделю число жалоб сократилось в полтора раза: к примеру, 16 января обращения поступили по 333 адресам. Ситуация постепенно выравнивается. В большей части районов города уборка ТКО ведется в текущем режиме", - сказали в пресс-службе.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) сообщал, что система "РЭО Радар" зафиксировала большой прирост жалоб с 10 по 16 января. Как пояснили в пресс-службе регоператора, это связано с появлением в СМИ информации, что регоператор подключен к системе. Жители стали массово переходить на новую платформу, но фактически часть поданных обращений дублировала уже поданные через другие каналы связи жалобы. Многие адреса уже находились в работе.

Регоператор постепенно увеличивает транспортный парк, закупая новые мусоровозы. Сейчас на маршрутах работают около 450 машин, в январе и первой половине февраля его пополнят еще несколько десятков единиц техники. Как отметили в пресс-службе, закупаются мусоровозы разных габаритов и моделей, что обеспечит бесперебойный вывоз мусора в старом жилом фонде и на площадках с разным состоянием подъездных путей.

Ранее власти Петербурге заявляли, что ситуация с ТКО в городе будет стабилизирована к концу января. "Ведется активная работа с подрядными организациями, направленная на устранение имеющихся недочетов. По предварительным данным, до конца января по всей территории города ситуация начнет стабилизироваться, и мы сможем выйти на плановый график", - пояснили в пресс-службе.

Первого января в Петербурге началась "мусорная реформа", и "Невский экологический оператор" приступил к работе в качестве регоператора. Проблемы с вывозом отходов на новогодних праздниках сложились в основном в Калининском, Выборгском, Приморском районах и в правобережной части Невского района. Как сообщали ТАСС в пресс-службе регоператора, сложности в этих районах возникли из-за смены компании-подрядчика, обеспечивающей вывоз отходов. На ситуацию повлияло и недостаточное количество мусоровозов, контейнеров на площадках. Ранее вице-губернатор города Валерий Пикалев отмечал, что ситуация будет изучена правоохранительными органами.