Заболеваемость ковидом выросла в два раза за неделю в Смоленской области

ТАСС, 20 января. Около 1 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в Смоленской области в период с 10 по 16 января, что почти вдвое превышает показатели предыдущей недели. У почти четверти пациентов заболевание протекает в форме пневмонии, сообщили в четверг ТАСС в управлении регионального Роспотребнадзора.

"На второй неделе [2022 года] зарегистрирован рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей в два раза (+537 случаев). Это обусловлено формированием организационных коллективов после новогодних праздников и увеличение обращений в медицинские организации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю с 10 по 16 января в регионе выявили 1 033 случаев заражения коронавирусом, из них 77,2% - в форме ОРВИ, 22,5% - в форме пневмонии. В управлении добавили, что случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" в Смоленской области еще не выявлены, в регионе сохраняются введенные ранее ограничительные меры.

За первую неделю января в Смоленской области заболеваемость коронавирусом снизилась почти на 50% в сравнении с предыдущей недели.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 87 262 случая заражения коронавирусом, из них 244 - за последние сутки. Выздоровели 80 207 человек, 2 492 пациента умерли.