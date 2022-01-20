В ГИБДД назвали самую частую причину ДТП с пешеходами в Москве в 2021 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Основным нарушением пешеходов в Москве в прошлом году, в результате которого они попадали в ДТП, стал переход дороги в неположенном месте. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В ушедшем году основным нарушением пешеходов, по причине которого они чаще всего попадали в ДТП, стал переход проезжей части в неположенном месте", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что также наиболее массовыми нарушениями пешеходов стали переход дороги на запрещающий сигнал светофора, неожиданный выход на проезжую часть из-за автомобиля или сооружения, а также нахождение на дороге в нетрезвом состоянии.