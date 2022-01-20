{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ГИБДД назвали самую частую причину ДТП с пешеходами в Москве в 2021 году

Пешеходы наиболее часто попадали в ДТП из-за перехода проезжей части в неположенном месте

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Основным нарушением пешеходов в Москве в прошлом году, в результате которого они попадали в ДТП, стал переход дороги в неположенном месте. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В ушедшем году основным нарушением пешеходов, по причине которого они чаще всего попадали в ДТП, стал переход проезжей части в неположенном месте", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что также наиболее массовыми нарушениями пешеходов стали переход дороги на запрещающий сигнал светофора, неожиданный выход на проезжую часть из-за автомобиля или сооружения, а также нахождение на дороге в нетрезвом состоянии.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Лукашенко сообщил, что вновь перенес ковид после заражения омикрон-штаммом
Президент Белоруссии считает, что в борьбе с пандемией правильная тактика избрана в России
Лукашенко сообщил, что вновь перенес ковид после заражения омикрон-штаммом
Читать полностью