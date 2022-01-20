Шойгу поздравил Шаймиева с 85-летием

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил российского государственного и политического деятеля Минтимера Шаймиева с 85-летием.

"За плечами у вас яркая трудовая и политическая биография. На протяжении всего жизненного пути вы остаетесь верны своим принципам: порядочности, честности и преданности идеалам служения Родине. Эти правила снискали вам непререкаемый авторитет среди руководства страны, жителей республики, коллег и товарищей", - говорится в поздравительной телеграмме.

Глава Минобороны отметил, что "многие годы, находясь во главе Татарстана, Минтимер Шаймиев направлял все свои силы и энергию на претворение в жизнь самых смелых инициатив, делал все возможное для социально-экономического развития и процветания региона".

Шойгу также пожелал ему "доброго здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях".

О Шаймиеве

Шаймиев - первый президент Республики Татарстан, Герой труда РФ. Он родился 20 января 1937 году в д. Аняково Актанышского района Татарской АССР (ныне Республика Татарстан). Впервые был избран на пост главы республики 12 июня 1991 года, получив 70,6% голосов избирателей (выборы проводились на безальтернативной основе). Оставался на этом посту до 2010 года.

В феврале 2010 года Шаймиев стал председателем попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана (фонд "Возрождение"), созданного по его инициативе. Является государственным советником Татарстана.