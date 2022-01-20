Правозащитники назвали Афганистан самой опасной для христиан страной

ТЕГЕРАН, 20 января. /ТАСС/. Международная благотворительная правозащитная христианская организация Open Doors, базирующаяся в Нидерландах, пересмотрела список наиболее опасных для христиан стран и поставила на первое место Афганистан. Соответствующие данные размещены на сайте организации.

Как отмечает в четверг афганская газета Hasht e Subh, последние 20 лет список возглавляла КНДР, но с приходом к власти в Кабуле радикальной группировки "Талибан" (запрещена в РФ), правозащитники провели ревизию оценок угроз. Афганистан со второй переместился на первую строчку.

По мнению аналитиков Open Doors, на территории Афганистана проживает несколько тысяч исповедующих христианство. Они подвергаются давлению, угрозам и гонениям, со стороны новых властей. Как утверждают в организации, открыто исповедовать христианство в стране, как и прежде, невозможно, но сейчас власти жестко следят за имплементацией мусульманских норм, в связи с чем не исключены угрозы жизни и здоровью христианского меньшинства. Кроме того, талибы якобы намеренно ищут христиан по всей стране. Уровень преследования христиан по собственному рейтингу Open Doors в Афганистане является экстремальным.

Open Doors была основана в 1955 году с целью помогать верующим в тех странах, где христианство подвергается преследованию и притеснению. Она оказывает поддержку местным христианским общинам, церквям и воскресным школам. Ведет пропагандистскую и просветительскую деятельность.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа прошлого года талибы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна. Талибы обещали не вводить репрессивные меры и учитывать международные правовые тренды гражданского общества, однако первоочередным для них при этом декларируется соответствие нормам ислама.