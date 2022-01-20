Психологическую помощь в 2021 году получили 200 нижегородских студентов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 января. /ТАСС/. Помощь по программе "Межвузовская служба психологической поддержки обучающегося" уже получили более 200 нижегородских студентов. Программа, реализуемая в рамках "Приоритета 2030", оказалась востребованной на фоне ковидных ограничений, в том числе для иностранных студентов, рассказал журналистам в четверг ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин.

"Одним из проектов "Приоритета" является "Межвузовская служба психологической поддержки обучающихся". С ноября прошлого года, мы об этом еще публично не заявляли, но все вузы об этом знают, на нашей базе создана служба психологической поддержки обучающихся. Мы увидели потребность, когда начался ковид, к нам обратился ряд ректоров и сообщили, что студенты испытывают психологические проблемы и иногда это заканчивалось теми событиями печальными, которые вы видели. <…> В итоге была создана межвузовская служба и с ноября, когда началось финансирование "Приоритета", вот уже более 200 человек получили помощь", - сказал Карякин.

Он отметил, что необходимость такой помощи возникает у иностранцев, которые находятся вдали от родных. "Когда они долго удалены от своей родины, они очень сильно переживают и им нужна поддержка. <…> Мы сейчас проговариваем с министерством образования, что возможно, будет принято решение о дальнейшем расширении программы на средние учебные заведения в 2022 году при наличии дополнительного финансирования. Но опыт показал, что это крайне востребовано", - добавил ректор.

Николай Карякин отметил, что специалисты службы также будут обучать психологов вузов.

Цель программы "Приоритет 2030" - сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Университеты, ставшие участниками программы, будут вырабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, повысят привлекательность жизни и работы в регионах России, в том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых.

ПИМУ располагается в Нижнем Новгороде. Он объединяет несколько факультетов, включая лечебный, стоматологический, фармацевтический. В 2018 году Нижегородская государственная медицинская академия была преобразована в ПИМУ. Впервые почти за 100 лет существования у вуза появилась собственная клиническая база на 450 коек. Университет делает ставку на развитие цифровой медицины, технологий 3D-печати, биомедицины, нейролингвистики, фундаментальной и профилактической медицины.