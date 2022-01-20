Врачи и педагоги будут проходить экспресс-тестирование на ковид в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проработать возможность экспресс-тестирования на ковид педагогов и врачей. Об этом сообщил на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Вот сегодня губернатор дал поручение специально проработать экспресс-тестирование применительно к педагогам, потому что они в зоне повышенной опасности. Они не будут тратить на это деньги. Ряд еще служб у нас войдут в эту категорию, медицинские работники в том числе", - сказал Креков.

По данным заместителя губернатора, Свердловская область уже получила 140 тыс. тестов для экспресс-анализа. "Дополнительно через несколько дней получим еще 260 тыс. И еще будем покупать экспресс-тесты, я думаю, что в общей сложности у нас их будет не меньше миллиона", - добавил Креков.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В регионе с 27 января запрещена работа заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты необходимо будет предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от общего числа населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от числа взрослых - 71,8%.