Число ковидных коек в КБР могут увеличить в два раза в случае роста заболеваемости

НАЛЬЧИК, 20 января. /ТАСС/. Количество больничных коек для лечения пациентов с коронавирусом в Кабардино-Балкарии (КБР) смогут увеличить более чем в два раза, до 1,6 тыс. при ухудшении эпидемиологической ситуации. Об этом заявил глава региона Казбек Коков в эфире телеканала "Россия-24".

"Сегодня ситуация в Кабардино-Балкарии с распространением коронавируса, по оценкам экспертов, стабильная, выявление [новых случаев заражения в сутки] порядка 80 человек, в больницах находятся 543 человека, развернуто 710 коек, за последнюю неделю наблюдаем снижение госпитализаций, до 1 600 коек есть возможность развернуть в случае необходимости", - рассказал Коков.

Он подчеркнул, что ситуация под контролем, "но вместе с тем распространение нового штамма диктует готовиться к новой волне, что мы сейчас и делаем". "Вакцинация, к сожалению, идет тяжело, на сегодня это свыше 250 тыс. провакцинированных, необходимо еще провакционировать 221 тыс. до достижения целевых показателей. Наблюдается небольшой рост посещения пунктов вакцинации (работают 85 пунктов вакцинации и 58 мобильных бригад - прим. ТАСС), но это нас не удовлетворяет, мы ведем мощную информационную работу по проведению добровольной вакцинации людей", - добавил он.

По информации, размещенной на странице Кокова в "Инстаграме", в регионе увеличивают количество тестирований. "Потенциал лабораторий - более 5 тыс. тестов в сутки, сейчас делаем более 2,8 тыс. Дополнительные пункты для бесплатного экспресс-тестирования откроем в местах массового скопления людей, в том числе в учреждениях образования", - написал Коков.

В регионе действуют введенные ранее ограничения, власти усиливают работу по их контролю.

По информации управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии, на 20 января выявлено 11 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон". По данным регионального оперштаба, всего в КБР выявлено 43 656 случаев заражения коронавирусом (за сутки - 80), выздоровели 39 645 человек. За последние сутки от коронавируса в КБР умерли три человека (с начала пандемии - 1 537). На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфекции находятся 4 210 человек, у 1 529 коронавирус подтвержден.