Число привившихся от коронавируса за сутки в Свердловской области выросло вдвое за неделю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Количество желающих вакцинироваться от коронавирусной инфекции за сутки в Свердловской области увеличилось в два раза более чем за неделю. Об этом сообщил на брифинге в четверг заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"Мы сейчас примерно в два раза больше вакцинируем в день, чем в первые дни после каникул", - сказал Креков, добавив, что за 19 января первым компонентом привились почти 10 тыс. человек.

Ранее он сообщал, что за 11 января в регионе вакцинировались 5,5 тыс. человек первым компонентом.

Региональный оперштаб ранее сообщал, что количество заболевших коронавирусом в Свердловской области выросло более чем на 40% за неделю.

Кроме этого, Креков в эфире телеканала "Россия-24" предположил, что объем тестирований на коронавирус за три дня должен увеличиться в 2,5 раза. "Возрастает количество тестирований - вчера это было порядка 8 тыс., сегодня - 15 тыс.. Завтра, думаю, это будет более 20 тыс. исследований ", - сказал он.

Замгубернатора подчеркнул, что в регионе продолжают укреплять стационарное звено, Свердловская область один из немногих регионов, где нет проблем с нехваткой кислорода для ИВЛ. Также усиливается амбулаторное звено, для работы в котором дополнительно задействуют студентов из медицинских образовательных учреждений.

О ситуации в регионе

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. В регионе с 27 января запретили работу заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты необходимо будет предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от общего числа населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от числа взрослых - 71,8%.