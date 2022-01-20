В Махачкале на базе школы-интерната создадут профильный класс Росгвардии

МАХАЧКАЛА, 20 января. /ТАСС/. Профильный военно-патриотический класс Росгвардии создадут на базе школы-интерната Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Дагестан.

"Командование отдельного батальона махачкалинского соединения войск национальной гвардии и руководство школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключили соглашение о создании на базе социального учреждения профильного военно-патриотического класса Росгвардии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициативу поддержал депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев.

"Командир отдельного батальона Мурадхан Ахмедханов отметил, что для проведения занятий по военным дисциплинам будут привлечены наиболее подготовленные офицеры отдельного батальона махачкалинского соединения Росгвардии. Данное соглашение позволит повысить эффективность работы по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, формированию гражданской позиции, привитию любви к Родине", - добавили в пресс-службе.