Суд из-за интервью вынес частное определение адвокату фигуранта дела о контрабанде кокаина

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы вынес частное определение адвокату одного из фигурантов дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны, осужденных на сроки от 13 до 18 лет колонии строгого режима, из-за интервью журналистам во время судебного процесса. Как уточнили ТАСС в суде, в отношении другого адвоката подсудимого суд вынес аналогичное решение из-за систематических прогулов.

"В отношении адвоката Юроша С. В. вынесено частное постановление, поскольку последний, несмотря на неоднократные распоряжения председательствующего, 2 декабря 2021 года после окончания судебного заседания, в ходе которого суд приступил к прениям сторон, сообщил средствам массовой информации путем дачи интервью информацию по уголовному делу, размещенной 4 декабря 2021 года в свободном доступе на медиаресурсе в сети интернет (RTVI), где высказал свои чрезмерно вольные суждения и мнение по делу, в том числе о допустимости доказательств, которые не были представлены присяжным заседателям, что, согласно смыслу и буквальному содержанию уголовно-процессуального закона, обсуждается в их отсутствие, - рассказал собеседник агентства. - В отношении адвоката Козака Л. Л. вынесено частное постановление, поскольку последний неоднократно не являлся в судебные заседания, при этом документы, подтверждающие уважительность причин неявки, не представил".

Дорогомиловский суд Москвы в четверг признал основного фигуранта дела Ковальчука, выдававшего себя за сотрудника российских спецслужб, виновным, и путем частичного сложения наказания ему назначено 18 лет колонии строгого режима со штрафом 1,8 млн рублей. Другие фигуранты дела также приговорены: Али Абянов - к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,6 млн рублей, Владимир Калмыков - к 16 годам колонии и 1 млн рублей штрафа, Иштимир Худжамов - к 13 годам колонии и 900 тыс. рублей штрафа. Приговор в законную силу не вступил и будет обжалован представителями защиты в апелляционном порядке в установленные законом сроки.