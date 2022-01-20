В Удмуртии зафиксировали первые 15 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

ТАСС, 20 января. Подросток заразился омикрон-штаммом коронавируса в Удмуртии, всего таких инфицированных в регионе 15 человек. Состояние всех заболевших удовлетворительное, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава региона Александр Бречалов.

"В Удмуртии зафиксировано 15 случаев заболевания новым штаммом "омикрон". Заболевшие есть в Ижевске, Балезинском, Алнашском, Сюмсинском районах. В числе заразившихся подросток 16 лет, девять человек в возрасте от 18 до 64 лет и еще пять - старше 65 лет. Все они пока чувствуют себя удовлетворительно", - написал Бречалов.

Он добавил, что прививку от ковида сделали более 679 тыс. жителей Удмуртии, что составляет чуть менее половины от всего населения республики. 71 тыс. жителей прошли ревакцинацию.

В регионе действуют масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для пожилых. По данным оперштаба Удмуртии, всего на 20 января в республике зарегистрировано 81,1 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 72 тыс. человек выздоровели, 3,4 тыс. умерли.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По данным на 18 января, в России выявлено 1 682 случая заражения этим штаммом.