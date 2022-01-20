В Свердловской области обнаружили очаг коронавируса в городской больнице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Очаг заболеваемости COVID-19 обнаружен в Серовской городской больнице в Свердловской области, где зарегистрировано 38 случаев коронавируса среди сотрудников и пациентов неврологического отделения. У одного из пациентов выявлен штамм "омикрон", сообщили в четверг журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемиологическое расследование групповой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в ГАУЗ СО "Серовская городская больница". По состоянию на 20.01.2022 г. в медучреждении зарегистрировано 38 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 среди сотрудников и пациентов неврологического отделения", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что материал от больных направили на секвенирование. У одного из пациентов выявлен штамм "омикрон", часть материала остается в работе. В ходе расследования в медучреждении выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, касающиеся своевременности изоляции больных с признаками ОРВИ, допуска к работе сотрудников с незавершенным курсом вакцинации против COVID-19 и не ревакцинированных, а также проведения режима дезинфекции.

По результатам лабораторных исследований смывов и проб дезсредств были получены неудовлетворительные результаты. В адрес больницы выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. В настоящее время отделение закрыто на прием больных, проведена максимальная выписка пациентов. Лабораторно обследованы все контактные сотрудники и пациенты больницы - около 400 человек. Тестирование контактных по месту жительства продолжается. В медицинской организации проведена заключительная дезинфекция.

Управлением Роспотребнадзора выданы определения на составление протоколов об административном правонарушении на юрлицо и должностных лиц. Министерству здравоохранения Свердловской области и руководителям медицинских организаций даны предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий в лечебных учреждениях для противодействия распространению COVID-19.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В регионе с 27 января запрещена работа заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от общего числа населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от числа взрослых - 71,8%.