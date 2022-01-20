Синоптики предупредили о сильном ветре и метели в некоторых регионах ЦФО 21 января

ТАСС, 20 января. Ветер с порывами до 15-19 м/ с, снег, местами метели и снежные заносы на дорогах ожидаются 21 января в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Белгородской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Тамбовской областях. Информация о предстоящей непогоде опубликована на сайтах местных гидрометцентров и региональных управлений МЧС.

По их данным, ветер с порывами до 15-17 м/с, снег, метели, снежные заносы на дорогах ожидаются 21 января в Белгородской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской областях. В Воронежской и Тамбовской - порывы могут достигать 18-19 м/с. "С 6 часов до 18 часов 21 января 2022 года местами по Воронежской области ожидаются порывы южного ветра до 19 м/с, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы", - сообщает ГУ МЧС со ссылкой на областной гидрометцентр.

В Брянской, Владимирской, Калужской, Липецкой, Смоленской, Тульской, Ярославской областях на 21 января прогнозируется ветер с порывами до 12-14 м/с. В этих регионах, по данным местных гидрометцентров, также возможны снегопады различной интенсивности и метели. "Завтра, 21 января, ожидается слабая метель, на дорогах гололедица, ветер со скоростью 7-12 м/с, температура по области ночью - минус два-семь градусов, днем - от нуля до минус пяти градусов", - сообщили ТАСС в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Смоленской области.

Об ухудшении погодных условий в других регионах округа на данный момент не сообщается. По информации Гидрометцентра России, неблагоприятные метеоусловия связаны с влиянием циклона, центр которого переместится из Прибалтики на запад ЦФО, местами возможен гололед.