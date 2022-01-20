В Сочи прогнозируют сильный ветер

СОЧИ, 20 января. /ТАСС/. Сильный ветер с порывами до 22 м/с ожидается в Сочи в пятницу, также прогнозируется снегопад. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В ночь на четверг Сочи накрыл сильный снегопад, в настоящее время в городе солнечно, безветренно и морозно, местами на улице гололедица. Ранее в городе было объявлено штормовое предупреждение - ожидались лавины, снегопад, сильные порывы ветра.

"По прогнозам синоптиков, 21 января 2022 года на территории Сочи ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра, местами порывами до 15-20 м/с. Утром и днем на территории Лазаревского района порывы ветра могут достигать 17-22 м/с. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях ожидается на побережье ночью и утром, а в предгорной зоне - днем", - говорится в сообщении.

Температура воздуха опустится до минус двух градусов, на дорогах возможна гололедица. Городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Гостям и жителям города рекомендуют в это время воздержаться от походов в горы, а также не выезжать на автомобилях, не оборудованных зимней резиной.