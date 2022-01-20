Количество контрольных групп для проверки эпиднорм будет увеличено в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Свердловские власти будут увеличивать количество контрольных групп, проверяющих соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в общественных местах. Об этом сообщил на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Сейчас резко увеличим количество и частоту выхода контрольных групп, особенно на транспорт, и в тех местах, где происходят скопления людей, торговые центры", - сказал Креков, уточнив, что это связано с распространением штамма "омикрон" в Свердловской области.

Как добавил Креков, если в торговой организации регулярно будут выявляться нарушения эпидмер, то его работа будет ограничена.

Ранее в департаменте информационной политики Свердловской области сообщали, что с 30 октября по 10 января контрольные группы проверили 121 тыс. объектов потребительского рынка. Было составлено 7,4 тыс. протоколов об административных правонарушениях.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В регионе с 27 января запрещена работа заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты необходимо будет предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от общего числа населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от числа взрослых - 71,8%.