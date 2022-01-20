В странах ЕС использовали более 735 млн доз вакцин против коронавируса

ГААГА, 20 января. /ТАСС/. Более 735 млн доз препаратов против коронавирусной инфекции использовано к настоящему времени для вакцинации населения стран Евросоюза и Европейской экономической зоны. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Регулятор отметил, что одобренные им вакцины "безопасны и эффективны". "Их оценка проводилась с учетом результатов клинических испытаний, в которых приняли участие десятки тысяч добровольцев, поэтому они [препараты] соответствуют научным стандартам EMA в том, что касается безопасности, эффективности и качества", - говорится в сообщении. В нем подчеркивается, что все известные побочные симптомы после применения одобренных вакцин являются "легкими и кратковременными".

В настоящее время в ЕС одобрены для использования четыре вакцины. Это препараты американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca, а также вакцина от Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. Еще несколько препаратов, в том числе российский "Спутник V", находятся в ЕС на стадии последовательной экспертизы.