В Петербурге представили просветительский мультимедийный проект "Ленинград, мы помним"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда совместно с Союзом журналистов Санкт-Петербурга в преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады представили просветительский мультимедийный проект "Ленинград, мы помним". Проект стартовал с пяти мини-фильмов, которые рассказывают о судьбах детей блокадного города через принадлежавшие им предметы. Как сообщила в четверг ТАСС пресс-служба музея блокады Ленинграда - некоторые из таких предметов (тетради, дневники, письма, рисунки) никогда не опубликовывались ранее.

"Это действительно очень важно, что мы сегодня презентуем начало этого мультимедийного проекта. Работа с тандемом Андрея Радина и Екатерины Додзиной, а также других коллег продолжается, развивается. Стоит сказать, что сейчас очень большое внимание к исторической науке в музейном деле уделяется истории повседневности. Мне выпала огромная честь и большая радость профессионала - прикоснуться к историям реальных людей", - сказала журналистам на презентации проекта хранитель музейных ценностей Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Анна Савельева.

Пять мини-фильмов представляют собой истории предметов, которые принадлежали пятерым детям блокадного Ленинграда. Кукла с чернильными пятнами, кожаные сандалии, ученические тетради: за каждой из детских вещей таится своя история. Ее рассказывают зрителю рисунки Бориса Патлиса, записи и рисунки Аллы Киселевой, Риты Малковой, дневник попавшей в плен Рогнеды Кобанцевой - все это реальные дети, пережившие ужасы и тяготы блокады. В проекте также поучаствовали артисты Театра драмы имени Ольги Берггольц, голоса которых звучат в фильмах за кадром.

О Музее обороны и блокады Ленинграда

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев, многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был "разгромлен" в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах более 50 тыс. экспонатов. В 2019 году в музее после ремонта открылась обновленная экспозиция.