Из-за всплеска заболеваемости в Молдавии ввели "красный код" ковид-опасности

КИШИНЕВ, 20 января. /ТАСС/. Из-за всплеска заболеваемости коронавирусом во всех районах Молдавии вводится "красный код" ковид-опасности. Школы переводятся на онлайн-обучение. Об этом заявила в ходе пресс-конференции в четверг министр здравоохранения Алла Немеренко.

"Во всех районах республики из-за роста числа заражений вводится "красный код" ковид-опасности. Учитывая опасность, предлагается перевод работы школ на онлайн, первоначально на две недели", - сказала Немеренко. По ее словам, штамм "омикрон" поражает гораздо больше людей, в республике регистрируется 233 случая на 100 тыс., учитывая, что "красный код" предполагает от 150 случаев.

В связи с этим Национальная чрезвычайная комиссия в области здравоохранения приняла решение ограничить доступ во все закрытые общественные помещения, кроме социально значимых. Отныне COVID-сертификат необходимо будет предъявить при входе в любые закрытые помещения, которые не предоставляют существенно важные услуги, такие, как магазины, аптеки, АЗС, банки, офисы коммунальных служб, а также вокзалы и аэропорт.

В Молдавии до 15 марта действует режим ЧП в области здравоохранения, часть госпредприятий и организаций, в числе которых правительство, переводят персонал на удаленный режим работы, полицию обязали усилить надзор за исполнением карантина.

Накануне здесь зарегистрирован суточный рекорд с начала пандемии - 3255 новых случаев заражения, в том числе у 222 медработников. Власти объясняют вспышку последствиями зимних праздников, когда в республику приехали из разных стран десятки тысяч трудовых мигрантов. Специалисты считают, что новая волна будет в два раза сильнее трех предыдущих и способна достичь четырех тыс. случаев инфицирования в сутки.

В Минздраве заверили, что больницы страны снабжены всем необходимым и готовы принять свыше двух тыс. ковидных пациентов. На сегодня COVID-19 подтвержден более чем у 10 тыс. жителей страны, 1 720 из них лечатся в больницах.

Процесс вакцинации в Молдавии стартовал в марте 2021 года. От коронавируса привито около 29% жителей республики.