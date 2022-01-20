В Оренбургской области на 60% проиндексируют выплату труженикам тыла и детям войны

ОРЕНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области поручил проиндексировать выплаты отдельным категориям граждан. Так, труженики тыла и дети войны станут получать ежемесячно 500 рублей вместо 300, сообщает пресс-служба главы региона в четверг.

"Индексация выплат труженикам тыла и детям войны не проводилась с 2011 года. Предлагаю проиндексировать эту сумму на 60%. Нужно подготовить соответствующие изменения в закон Оренбургской области для рассмотрения на ближайшем заседании законодательного собрания", - приводятся в распространенном сообщении слова Паслера.

В абсолютных значениях размер ежемесячной выплаты вырастет с 300 до 500 рублей, отмечается в сообщении. В настоящее время в Оренбургской области, по данным правительства, эту меру поддержки получают почти 1 500 тружеников тыла и почти 7 700 человек, относящихся к категории "дети войны". Последние могут получить такой статус, если родились с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в Оренбургской области намерены провести индексацию на 8,6% денежных выплат на содержание детей приемным семьям, патронатным воспитателям, а также детей, находящихся под опекой и попечительством. Будет проиндексирована и сумма регионального материнского капитала, который, по данным пресс-службы, в 2022 году составит 129 425 рублей.

"При формировании бюджета мы ориентировались на прогнозный уровень инфляции. Сегодня очевидно, что реальный уровень инфляции выше практически вдвое. Поэтому принято решение внести изменения в постановления правительства и проиндексировать ряд важных выплат льготным категориям граждан на 8,6%. Эту работу нужно провести максимально быстро", - цитирует пресс-служба Паслера.

Уточняется, что постановления вступят в силу до конца января, а с февраля жители Оренбургской области начнут получать увеличенные выплаты.