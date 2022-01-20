В Чечне прививки от COVID-19 сделали 94,4% подлежащих вакцинации жителей

ГРОЗНЫЙ, 20 января. /ТАСС/. Более 715 тыс. жителей Чеченской Республики сделали прививку от коронавируса, план по иммунизации выполнен на 94,4%. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"На сегодняшний день в регионе первым компонентом вакцины против коронавируса привито более 715 тыс. человек, что составляет 94,4% от общего числа людей, подлежащих вакцинации. Это результат масштабных мероприятий, направленных на активизацию санитарно-просветительской деятельности по предупреждению распространения коронавируса и пропаганды значимости вакцинации среди населения", - отметил Хучиев.

По его словам, несмотря на рост числа инфицированных, ситуация в республике остается стабильной. "Система здравоохранения находится в режиме полной готовности на случай ухудшения. В больницах создан запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, развернуто 510 коек. На случай ухудшения эпидемиологической обстановки готовы к развертыванию 1 750 коек без ущерба плановой медицинской помощи", - добавил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что в Чечне подтвержден первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон". По последним данным, в регионе зарегистрировано 32 244 случая заражения коронавирусом, или 1,8% от числа всех проведенных тестов, в том числе за сутки 159 новых случаев. С начала пандемии в регионе 30 065 человек выздоровели и были сняты с медицинского наблюдения с повторными отрицательными результатами исследований, 979 человек умерли.