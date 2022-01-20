Мишустин поручил воронежским властям открыть новую детскую больницу в первом квартале года

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с воронежским губернатором Александром Гусевым поручил региональным властям открыть новую областную детскую клиническую больницу №1 в первом квартале 2022 года.

"Мы договорились с вами о том, как она [больница] будет введена в строй. В великолепном состоянии уже сегодня <...>, продуманно и быстро построена эта больница. Я очень надеюсь, что детишки и Воронежской области, и те, кто будут приезжать, <...> в первом квартале получат больницу. Вы обещали, Александр Викторович, я уверен, что вы все сделаете", - сказал Мишустин.

Он добавил, что федеральный центр сохранит объемы поддержки, нужные региону для оказания необходимой помощи пациентам.