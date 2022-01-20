Новосибирские ортопеды начали применять особые вирусы против послеоперационных инфекций

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Специалисты Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии (НИИТО) начали использовать бактериофаги - специальные вирусы, борющиеся с бактериями, - чтобы сдерживать развитие инфекции, которая является частым осложнением после имплантации сустава. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС директор НИИТО Андрей Корыткин.

"Мы применяем бактериофаги для терапии послеоперационных инфекций и видим их эффективность. Этический комитет разрешает использование вирусов, пациенты подписывают информированное добровольное согласие", - рассказал Корыткин.

По его словам, проблема послеоперационных инфекций в травматологии и ортопедии стоит очень остро. Около половины операций по имплантированию искусственного сустава заканчиваются инфекционными осложнениями, которые сводят на нет работу хирургов и дорогостоящее оборудование. Стоимость одного протеза при этом доходит до 200-300 тыс. рублей, отметил Корыткин.

В свою очередь главный травматолог-ортопед Новосибирской области Виталий Павлов сообщил, что применение для борьбы с инфекциями бактериофагов является сравнительно новой технологией. Она становится востребованной в связи с тем, что бактерии, вызывающие инфекции, становятся все более устойчивыми к препаратам-антибиотикам, и эффективность традиционных методов лечения послеоперационных инфекций снижается. НИИТО - единственный за Уралом центр, куда привозят больных с инфекционными осложнениями, и терапия бактериофагами показывает хорошие результаты.

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна Минздрава РФ - крупнейшее в России многопрофильное медицинское учреждение, занимающееся лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии, нейрохирургии. В год институт проводит около 8 тыс. операций и более 20 тыс. консультаций, в том числе выездных по регионам РФ.