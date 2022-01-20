Количество осадков 21 января в Москве приблизится к суточному максимуму

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Почти рекордное количество осадков прогнозируется в Москве в пятницу. В субботу сугробы вырастут до 41 см, сообщил в четверг ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Пятница будет наиболее снежной, ожидается до 5-7 мм осадков, что кстати, близко к суточному максимуму этого дня, который разделили между собой 1986 и 2013 годы, когда метеорологи зафиксировали по 7,5 мм. Снежный покров подрастет на 2-3 см, усилится ветер, но не до штормовых значений, закружит слабая метель с ухудшением видимости до нескольких километров", - написал он на своей странице в Instagram.

По словам Тишковца, к субботе снегопад в Москве немного затихнет. "В субботу снежное ненастье чуть ослабеет - прогнозируется 3-5 мм, сугробы подрастут до 41 см, что почти в 1,5 раза выше нормы", - отметил он.

Метеоролог отметил, что до конца недели в столице выпадет треть месячной нормы осадков.