Сенатор от Северной Осетии организовал центр защиты прав человека

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 января. /ТАСС/. Член Совета Федерации от Северной Осетии Арсен Фадзаев организовал центр защиты прав человека. Об этом сенатор сообщил на своей странице в Instagram в четверг.

"В связи с большим количеством обращений от жителей республики, в которых часто нужна не только материальная, но и юридическая и просто консультативная помощь, мы открываем "Центр защиты прав граждан". Это официальная организация, в которую любой человек сможет обраться за защитой своих прав", - говорится в сообщении.

Центр возглавила вдова убитого в Северной Осетии полицейскими на допросе Земфира Цкаева.

Он выразил уверенность в том, что Цкаева "станет одним из эффективных членов нашей команды и принесет пользу жителям Осетии".