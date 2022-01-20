В Калининграде выделят дополнительно 50 млн рублей на борьбу с коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 20 января. /ТАСС/. Власти Калининградской области в связи с ростом заболеваемости новым коронавирусом выделят из резервного фонда дополнительно 50 млн рублей на выплаты медикам, обеспечение их транспортом для выезда к больным, экспресс-тесты для выявления инфекции и обеспечение кислородом стационаров. Об этом сообщил журналистам в четверг министр здравоохранения области Александр Кравченко.

"Планируется выделение из резервного фонда правительства [области] порядка 10 млн рублей на выплаты медицинским работникам поликлиник за каждый выезд к пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее в размере 100 рублей за каждый первичный вызов в январе и феврале 2022 года. Также порядка 10 млн рублей выделяется из резерва на кислород для стационаров. На экспресс-тестирование пациентов на новую коронавирусную инфекцию в стационарах и на дому выделяется 13 млн рублей. Около 12 млн выделяется из резервного фонда на решение транспортных проблем, то есть на доставку медиков до пациентов. Также 6 млн рублей планируется выделить на приобретение планшетов для медицинских работников, осуществляющих вызовы на дом, услуг связи и программного обеспечения в целях оперативного внесения данных в медицинскую систему Калининградской области. То есть всего выделяется порядка 50 млн рублей на мероприятия, направленные против распространения ковида", - сказал Кравченко.

После новогодних каникул в области отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Как отметила в среду на заседании регионального оперативного штаба главный санитарный врач региона Елена Бабура, количество заболевших увеличилось до 435 на 100 тыс. населения. Особые опасения, по ее словам, вызывает прирост заболевших среди детей, посещающих детские сады.

Кравченко сообщил, что в регионе циркулирует как минимум два штамма коронавируса, учитывая выявление четырех случаев заражения штаммом "омикрон". При этом "говорить о том, какой в каком количестве не очень корректно, так как рутинно секвенирование не выполняется", отметил он. Область, по его словам, готова к развертыванию дополнительных коек в стационарах. "Мы готовы увеличить максимальный коечный фонд, который мы разворачивали, как минимум на 20%. Кроме того, разработан план увеличения коечного фонда для детей: койки в Советске, детской областной больнице и других больницах", - сказал региональный министр, выразив уверенность, что мест в стационарах для больных хватит.

Кравченко отметил, что медицинские организации готовы к росту заболеваемости. "Проработаны кадровая и техническая составляющие, имеется достаточное количество лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, средств для дезинфекции. Но все зависит от степени этого роста, именно по этой причине мы призываем вакцинироваться", - подчеркнул он. Касаясь амбулаторного звена и возможного роста нагрузки на него, региональный министр сообщил, что к оказанию медицинской помощи будут привлекаться все медицинские работники амбулаторно-поликлинического звена, включая узких специалистов, планируется перевод для этой работы специалистов из стационарного звена, а также привлечение студентов медицинских вуза и колледжа.

Ситуация в регионе

По данным регионального оперативного штаба, на 20 января в области выявили 85 842 случая заражения новым коронавирусом, в том числе 301 за прошедшие сутки. Вылечился 81 971 пациент, умерли 1 372 человека, остаются под медицинским наблюдением 15 160. В 19 медицинских организациях для пациентов с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями развернули 1 431 койку, из них 112 - с аппаратами искусственной вентиляции легких.

О выявлении в области первых четырех случаев заражения штаммом "омикрон", в том числе одного у ребенка, стало известно 18 января. По данным регионального управления Роспотребнадзора, два случая расценили как завозные: в анамнезе посещение на новогодних праздниках Франции и Доминиканской республики. В двух случаях заражение, вероятно, произошло внутри области. Трое заразившихся были привиты, в том числе двое более чем полгода назад. Всех заболевших изолировали, они получают амбулаторное лечение.