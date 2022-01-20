Дума 8 февраля может рассмотреть законопроект об ужесточении наказания за пытки в I чтении

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума планирует рассмотреть законопроект об ужесточении ответственности за пытки для представителей органов власти в первом чтении на пленарном заседании 8 февраля. Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов депутатами в феврале, документ размещен в думской электронной базе в четверг.

Авторами законопроекта выступили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Документ ужесточает ответственность для представителей власти за пытки, в том числе с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Законопроект позволяет привлекать за это к ответственности и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, а не только следователей или лиц, проводящих дознание.

Пытки будут караться лишением свободы на срок до 12 лет, данное преступление будет считаться особо тяжким. Срок давности увеличивается с 10 до 15 лет.

Ранее в четверг координационный совет фракции "Единая Россия" в Госдуме поддержал законопроект. Как отметил замруководителя фракции Евгений Ревенко, "наказание за пытки должно быть жестким".