В Карелии за 10 дней заболеваемость ковидом выросла в четыре раза

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 января. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в Карелии за последние 10 дней увеличилась в четыре раза. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"В Карелии увеличилась заболеваемость коронавирусом. По данным республиканского Минздрава, за последние 10 дней наблюдается тенденция к увеличению числа инфицированных в четыре раза. Если 10 января было зарегистрировано 74 заболевших, то 19 января уже 335", - говорится в сообщении.

Пока дополнительных запретов в республике вводить не собираются. Власти следят за эпидобстановкой в регионе и контролируют исполнение уже действующих ограничений. Так, в регионе действует режим обязательной самоизоляции для граждан старше 60 лет, которые не привиты и не болели коронавирусом ранее: им разрешается ходить на работу и выходить из дома для решения вопросов жизнеобеспечения.

В Карелии также продолжает действовать система входа по сертификату о вакцинации или отрицательному тесту на COVID-19 в кафе, рестораны, спортивные объекты, учреждения культуры, если у организации нет паспорта коллективного иммунитета. Документ свидетельствует, что доля привитых или переболевших за последние полгода сотрудников здесь превышает 80%. Это же правило действует при заселении постояльцев в гостиницы. "Организации, имеющие паспорт коллективного иммунитета, обязаны поддерживать его уровень: сотрудники, у которых срок от момента первичной вакцинации или перенесенного заболевания составил более шести месяцев, должны проходить ревакцинацию", - напомнили в пресс-службе.

На предприятиях невакцинированных сотрудников старше 60 лет, а также с хроническими заболеваниями рекомендовано перевести на дистанционный формат работы, для сотрудников старше 45 лет, если они не прививались и не болели, можно организовать изолированное рабочее место. Наличие паспорта коллективного иммунитет позволяет не вводить эти ограничения на работе. "В органах исполнительной власти отменены личные приемы граждан, совещания проводятся в режиме видео-конференц-связи", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Карелии, в республике с начала пандемии выявили 93 434 случая заражения коронавирусной инфекцией, прирост за сутки составил 299 человек, из них не привиты были 290. Выздоровели за все время 89 228 пациентов, умерли - 1 272. Доля свободных коек составляет 28,2%.