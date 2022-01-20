В Смоленской области подготовили резерв из 400 мест в госпиталях для пациентов с COVID-19

ТАСС, 20 января. Порядка 400 коек для пациентов с коронавирусом развернут дополнительно в медучреждениях Смоленской области в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. В госпиталях действует около 2 тыс. мест, сообщил в четверг губернатор Алексей Островский на странице в социальной сети " ВКонтакте ".

"Для лечения пациентов с коронавирусом в 19 лечебных учреждениях перепрофилированы почти 2 тыс. койко-мест (кислородом обеспечены 70%). Рассматриваем и иные резервные варианты - в случае подъема заболеваемости мы имеем возможность развернуть еще 400 коек", - сообщил Островский.

Губернатор поручил обладминистрации увеличить число транспортных средств для нужд медучреждений, а также оборудовать места для расширения штата регионального кол-центра. "Сейчас его штат включает 10 операторов. Из-за большого объема звонков кол-центр, конечно, нужно расширять, как минимум, в три-четыре раза", - добавил Островский, отметив, что лично проверит работу кол-центра и полноту ответов на тему коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области в период с 10 по 16 января зарегистрировали около 1 тыс. заболеваний COVID-19, что почти в два больше показателей предыдущей недели. Случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" в регионе не выявили.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 20 января, в Смоленской области с начала пандемии выявили 87 262 случая заражения коронавирусом, из них 244 - за последние сутки. Выздоровели 80 207 человек, 2 492 пациента умерли.