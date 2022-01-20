Петербургский университет представил свод законов Российской империи к 350-летию Петра I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ) в рамках начала череды мероприятий, посвященных празднованию 350-летия Петра I, представил на выставке оригинал первого издания Полного собрания законов Российской империи. Именно этот документ, изданный по указу императора в 1724 году, положил начало основанию университета, сообщил в четверг журналистам главный библиотекарь Научной библиотеки им. Горького СПбГУ Михаил Сергеев.

"Выставка связана с деятельностью Петра I и его программой по развитию науки и образования в России. <...> Выставка состоит в основном из копий и виртуального представления, хранящихся у нас изданий, кроме того, представлен один оригинал - это издание Полного собрания законов Российской империи, в котором среди законов за 1724 год есть указ об основании академии и университета. Это не собственно указ Петра, а первая публикация свода законов. Указ был рукописный, и он хранится в российском историческом архиве", - рассказал он.

Всего в экспозиции университет представил 65 книг петровского времени, которые хранятся в Научной библиотеке СПбГУ. Среди них "Политиколепная апофеозис по преславной виктории на генералной баталии бывшей под Полтавою" (1709), сочинение Чезаре Баронио "Деяния церковная и гражданская", напечатанное кириллицей и пользовавшееся большой популярностью в различных слоях русского общества того времени, а также перевод работы немецкого правоведа и историка Самуэля фон Пуфендорфа "Введение в гисторию европейскую", сделанный по распоряжению Петра I, который высоко ценил его труды. "Все книги, изображения которых есть на выставке, они все доступны читателям нашей библиотеки. Они могут заказывать их в читальном зале", - сообщил Сергеев.

По словам проректора по стратегическому развитию и партнерству СПбГУ Анастасии Ярмош, впереди университет представит огромное количество мероприятий и научных проектов, которые подчеркнут многообразие личности Петра I. "Мне приятно озвучить одно из мероприятий, которое мы проводим совместно с Академией художеств - это большой всероссийский конкурс работ студентов, которые будут посвящены удивительной метафоре личности Петра I через призму совершенно разных видов искусства - живопись, графика, скульптура. Сегодняшние, современные ребята попробуют переосмыслить роль личности Петра I, его деятельности для современного и будущего контекста", - рассказала она.