В Коми с 21 января запретили все массовые мероприятия из-за распространения "омикрона"

СЫКТЫВКАР, 20 января. /ТАСС/. Власти Республики Коми ввели дополнительные ограничения в связи со стремительным распространением штамма "омикрон" и резким увеличением числа заразившихся. С 21 января в регионе запретили все виды мероприятий с участием большого количества людей, спортивные состязания можно проводить без болельщиков, а показы спектаклей - исключительно в онлайн-режиме, сообщил в четверг глава республики Владимир Уйба по итогам принятых республиканским оперштабом решений.

"Чтобы противодействовать росту заболеваемости, а "омикрон" чрезвычайно контагиозен, мы с 21 января прекращаем проведение всех видов мероприятий - всевозможные торжественные собрания, конференции, заседания с большим количеством людей, театральные постановки, участие людей в просмотрах фильмов в кинозалах, в том числе проведение больших спортивных мероприятий с присутствием зрителей и болельщиков. Спортивные мероприятия будут проводиться без участия болельщиков и зрителей. Спектакли возможно проводить только с просмотром в онлайн-режиме. Иначе не справимся с ростом заболеваемости", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям в социальной сети "ВКонтакте".

Если не вводить дополнительные ограничения, то уровень заболеваемости COVID-19 в Коми, по прогнозам Роспотребнадзора, может достичь запредельного показателя в 3,5 тыс. человек в сутки. Это в разы больше пиковых значений в предыдущие подъемы заболеваемости, когда число заразившихся достигало 400 в день, с 3,5 тыс. пациентов медицинская служба региона не справится, сказал Уйба.

"Мы заканчивали новогодние праздники с 70 заболевшими в день, сегодня за день 201 человек заболел. Если не будем вводить никаких ограничений, то, по прогнозам Роспотребнадзора, выйдем на уровень 3,5 тыс. заболевших в сутки - эта цифра, которую не способна отработать медицинская система республики, это превышает объем максимальных пиков, которые были в предыдущие подъемы заболеваемости - по 400 человек ежедневно, и это была очень серьезная нагрузка, было очень много нареканий на работу амбулаторного звена, скорой помощи <…>. 3,5 тыс. заболевших - это запредельная цифра, с которой медицинская служба не справится", - сказал глава региона.

На 20 января в Коми выявили 99 596 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 201, днем ранее было 178. Выздоровели 89 262 человека, умерли 2 732 человека. Завершили вакцинацию более 391 тыс. человек, в том числе более 64 тыс. ревакцинировались, коллективный иммунитет составляет 68%. В регионе зафиксировали 23 случая заражения "омикроном".