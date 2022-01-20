Объем поддержки семей с детьми в Самарской области увеличили почти на 600 млн рублей

САМАРА, 20 января. /ТАСС/. Семьи с детьми в Самарской области получили поддержку объемом около 16,9 млрд рублей по нацпроекту "Демография" в 2021 году, что почти на 600 млн рублей превышает значение 2020 года. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области - руководитель департамента организации социальной защиты населения Галина Андриянова.

"Всего в Самарской области в 2021 году осуществлялась 31 мера социальной поддержки для семей с детьми. Охвачено 100 тыс. семей с около 200 тыс. детей. На реализацию было направлено 16,87 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом объем средств, направленный на предоставление мер социальной поддержки семей с детьми по региональным проектам "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (без учета ЭКО) и "Старшее поколение" национального проекта "Демография", <…> в 2021 году увеличился на 597,3 млн рублей", - рассказала Андриянова.

Общее число семей с тремя и более детьми превысило 24 тыс. в 2021 году, большинство имеет трех детей - это более 18,8 тыс. семей. В 2023 году на меры поддержки планируется направить около 6,6 млрд рублей, из которых более 5 млрд рублей - федеральные средства и более 1,5 млрд рублей - средства из областного бюджета.

Популярные меры поддержки

В 2021 году самый большой объем поддержки получили семьи, в которых родился или был усыновлен первый ребенок, отметила Андриянова. Число таких семей выросло за год более чем на 8,6 тыс., они получили поддержку объемом почти 3 млрд рублей. На втором месте по популярности находится ежемесячная выплата в случае рождения третьего и последующих детей. Ее получили около 20,7 тыс. семей, объем поддержки превысил 2,2 млрд рублей.

Чуть меньше семей получает пособие, которое рассчитали на одного из родителей, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до трех лет и не посещающих детские сады. Их получили более 12,5 тыс. семей, что примерно на 3,3 тыс. меньше по сравнению с 2020 годом. Что касается объема этой меры поддержки, она также сократилась до 124,3 млн рублей.

Помимо нацпроекта, по инициативе губернатора Самарской области, семьи получали дополнительную поддержку, сообщила замминистра социально-демографической и семейной политики области. Так, в 2021 году впервые выпускники 11 классов или профессиональных учреждений среднего образования области получили выплаты по 10 тыс. рублей. В целом такую поддержку оазали 12 127 выпускникам. Кроме того, в прошлом году в Самарской области предоставлялись социальные контракты для повышения реальных доходов граждан и снижения бедности. По словам Андрияновой, оформили рекордное число соцконтрактов - около 8 тыс. на сумму 1,1 млрд рублей. При этом ранее, с 2010 по 2020 год, заключили около 15,3 тыс. контрактов на сумму 454,2 млн рублей.