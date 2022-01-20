В Северной Осетии в 2022 году наладят собственное производство медицинского кислорода

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии наладят в этом году собственное производство медицинского кислорода с использованием современного европейского оборудования. Об этом стало известно на встрече главы республики Сергея Меняйло с Александром Дзиовым - потенциальным инвестором, выразившим готовность запустить на территории Северной Осетии предприятие.

Дзиов - собственник предприятия ОАО "Дальтехгаз", расположенного в Хабаровске. Бизнесмен выступил с предложением открыть на территории республики подразделение своей компании - одного из лидеров отечественного производства медицинского кислорода.

Мощности нового завода позволят восполнить критический недостаток медицинского кислорода в работе учреждений здравоохранения и системообразующих предприятий. Срок исполнения проекта от запуска работ до первых отгрузок продукции составит 4-6 месяцев. На новом предприятии будет создано 100 рабочих мест.

"Начало строительства завода по производству медицинского кислорода на территории республики было запланировано еще в конце прошлого года. Однако по объективным причинам пришлось несколько сдвинуть сроки. Сегодня мы с инвестором пришли к конкретным договоренностям. С нашей стороны поставлена конкретная задача: не затягивать с началом строительных работ", - сказал глава Северной Осетии.

Всего по состоянию на 20 января в ковид-стационарах Северной Осетии находятся 500 человек. Свободный коечный фонд составляет 29%.