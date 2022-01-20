Ростуризм запустил обновленный национальный туристический портал с конструктором маршрутов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Ростуризм запустил в режиме бета-тестирования обновленную версию Национального туристического портала России, который включает в себя в том числе конструктор туристических маршрутов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Новый Национальный туристический портал включает в себя: <…> Конструктор маршрутов - инструмент, с помощью которого пользователи могут поделиться собственным маршрутом, рассказать о своем путешествии или выбрать опубликованный маршрут, отредактировать его и отправиться с ним в поездку", - говорится в сообщении.

Новая версия портала дополнена сервисами и функциями, которые помогут путешественникам быстро найти подходящий вариант отдыха, запланировать поездку или поделиться своими впечатлениями о путешествиях по России. С помощью интерактивной карты РФ с туристическими достопримечательностями можно легко найти интересные локации для следующего отпуска или поездки выходного дня, отметили в Ростуризме.

"Всего на сайте опубликовано более 39 780 достопримечательностей, 412 маршрутов и 658 статей о разных регионах России и возможностях качественного внутреннего отдыха. Свежие новости туризма и афиша интересных событий публикуются на портале ежедневно, при этом вся информация будет верифицирована Ростуризмом напрямую", - рассказали в ведомстве.

Портал также включает в себя сообщество путешественников, личный кабинет, обновленную систему рекомендаций и возможности для социального взаимодействия, такие как авторизация через профили в социальных сетях, лайки, шеринг, комментарии, подписки на профили любимых авторов. Национальный туристический портал адаптирован под все типы мобильных устройств и на этапе тестирования доступен на двух языках - русском и английском. В дальнейшем планируется перевод портала еще на 10 языков мира, подчеркнули в Ростуризме.