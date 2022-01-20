Мусульмане не удивлены совершению Раиси намаза в Кремле

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 8 тысяч мечетей были восстановлены в России только за последние 20 лет, в преимущественно христианской стране уважают права своих граждан-мусульман. Об этом заявил в четверг глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов, комментируя совершение иранским лидером Эбрахимом Раиси после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным намаза в Кремле.

Президент Ирана прибыл 19 января с официальным визитом в Россию. Встреча с Путиным стала первой с момента вступления иранского политика в должность. После переговоров Раиси совершил намаз (мусульманскую молитву) в Кремле. Телерадиовещательная корпорация ИРИБ опубликовала фото, на котором политик читает намаз на молитвенном коврике в одном из кремлевских залов.

"Видели фотографии совершения вами намаза в Кремле. Вот такая у нас Россия - страна в основном христианская, но уважающая своих граждан-мусульман. Только за последние 20 лет в России восстановлены более 8 тысяч мечетей", - сказал Крганов в ходе встречи президента Ирана в четверг с представителями деловых кругов РФ. Слова муфтия привели ТАСС в пресс-службе ДСМР.

Выступая перед собравшимися, Крганов также отметил, что визит иранского лидера подчеркивает растущий уровень взаимного доверия между народами России и Ирана и подтверждает необходимость дальнейшего развития двустороннего межкультурного диалога. Муфтий подчеркнул, что сегодня две страны объединяют общие тревоги и вызовы современного мира. По словам Крганова, многие страны, особенно западные, вместо следования по пути укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей избрали другой путь - подчинение своей воле других суверенных государств.

"В столь непростых условиях ислам и христианство бок о бок встали на защиту мира и справедливости. <...> Искренне надеюсь, что наше межгосударственное сотрудничество будет постоянно развиваться, чему будут способствовать не только органы власти и бизнес-сообщество, но и институты гражданского общества, в том числе религиозные организации", - добавил глава ДСМР.

В мероприятии приняли участие представители Совета Федерации, руководство Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, Группы "Россия - Исламский мир", представители отечественного крупного бизнеса. С иранской стороны участвовали министры правительства, посол Ирана в Москве Казем Джалали и другие гости.