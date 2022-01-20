В Сербии подали два иска против НАТО за применение обедненного урана в 1999 году

БЕЛГРАД, 20 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Два новых иска против НАТО от имени военнослужащих армии Югославии поданы в четверг в Высший суд Белграда. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС адвокат пострадавших Срджан Алексич.

"Я только что передал в Высший суд два новых иска. Иски поданы от имени двух солдат, которые во время войны 1999 года были в Косово и Метохии, один был в Призрене, другой на аэродроме в Слатине. И один, и второй заболели раком, первый заболел лейкемией, у второго - рак яичка. От их имени мы подали иски против НАТО в Высший суд Белграда.

Адвокат Алексич отметил, что иск, поданный против НАТО в 2020 году, ожидает своего вручения Североатлантическому альянсу. В случае, если НАТО не захочет принять иск, будет применен соответствующий сербский закон, альянсу будет назначен защитник и рассмотрение дела пройдет в Высшем суде, а судья вынесет приговор.

"Иски идут отдельно друг от друга. Далее я планирую каждый месяц подавать по два новых иска. Мы пока готовим документы, что требует много усилий", - отметил адвокат.

Первый сербский иск

Ранее, 20 января 2021 года, бывший военнослужащий армии Югославии Д. С. (полное имя не раскрывается в интересах следствия) подал иск в Высший суд Белграда против НАТО в связи с использованием альянсом боеприпасов с обедненным ураном во время агрессии 1999 года против Югославии, что стало причиной ракового заболевания истца. Иск был подан против Североатлантического альянса, который в рамках международного права обладает статусом юридического лица. Д. С., являвшийся офицером армии, 201 день со своим подразделением находился в зоне, подвергшейся бомбардировкам НАТО снарядами с обедненным ураном. Через 18 лет он заболел тяжелой формой рака гладких мышц, затронувшего внутренние органы, перенес в 2018-2020 годах три операции и сейчас находится в тяжелом состоянии. Эксперт судебной медицины подтвердил, что заболевание истца вызвано обедненным ураном, заявил адвокат пострадавшего Срджан Алексич.

Высший суд Белграда рассмотрел дело и направил его в НАТО. Если реакции альянса не последует, суд сам назначит адвоката защищать интересы ответчика.

Итальянские иски

Сербские иски идентичны 500 искам итальянских солдат, находившихся в 1999 году в Косове и Метохии, из которых более 200 были удовлетворены, а военнослужащим возмещен материальный ущерб Министерством обороны Италии. Как ранее заявил ТАСС итальянский адвокат Анджело Тарталья, член международной группы адвокатов, которая борется за права сербов - жертв агрессии НАТО, иски сербов, пострадавших в 1999 году от бомбардировок НАТО снарядами с обедненным ураном, могут нанести серьезный удар Североатлантическому альянсу. По словам Тартальи, военному пакту также придется выплатить около 6 млрд евро морального ущерба.

Аналогичные процессы проходят в разных странах Европы. Так, первое похожее дело во Франции в 2021 году завершилось победой истца, аналогичные судебные процессы идут в Великобритании, Германии, Нидерландах и Турции.

В настоящий момент адвокатская контора Алексича готовит к подаче еще более 2,5 тыс. исков от лица военных и полицейских. Юристы намерены добиваться возмещения морального ущерба для пострадавших граждан Сербии в размере от 100 тыс. евро.

Агрессия НАТО

Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославии 1999 года началась 24 марта и продолжалась 78 дней. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3 500 до 4 000 человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых мирные жители. Материальный ущерб составил до 100 млрд долларов. За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 до 18 тыс. умерли.