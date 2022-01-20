Первых 23 младших медицинских сестры обучили для помощи жителям малых сел Оренбуржья

ОРЕНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Пилотный проект "Организация медицинской помощи в малых населенных пунктах Оренбургской области" запустили в регионе, подготовив 23 младших медицинских сестры для помощи жителям малых сел, где нет медицинских организаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

"По поручению губернатора региона Дениса Паслера и в соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения Оренбургской области от 8 ноября 2021 года на территории Оренбургской области реализуется пилотный проект "Организация медицинской помощи в малых населенных пунктах Оренбургской области". Целью проекта является обеспечение доступности медицинской помощи для жителей малонаселенных пунктов, где отсутствуют медицинские работники. В пилотном проекте приняли участие 23 населенных пункта 12 районов Оренбургской области с населением от 100 до 300 человек", - говорится в распространенном сообщении.

Подготовка медсестер

Первыми, кто освоил учебную программу "Младшая медицинская сестра по уходу за больными", стали 23 жительницы малых сел Ташлинского, Шарлыкского, Александровского, Оренбургского, Переволоцкого, Первомайского, Сорочинского, Абдулинского, Северного районов в возрасте от 19 до 64 лет. До обучения четверо из них были безработными, уточняется в сообщении. В соответствии с профессиональным стандартом младшая медицинская сестра по уходу за больными осуществляет профессиональный уход за пациентом. Женщин обучили оказывать помощь при неотложных и угрожающих жизни состояниях, измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, дыхательные движения. Каждая овладела навыками легочно-сердечной реанимации.

Обучение проводилось на базе Оренбургского медицинского колледжа и Бузулукского медицинского колледжа. По данным пресс-службы, теперь всех будущих младших медиков официально трудоустроят в районных больницах.

"Мы прекрасно знаем, что потребность в медицинских работниках у населения имеется, хоть и выезжают к ним мобильные ФАПы строго по графику. Образовательная программа "Младшая медицинская сестра по уходу за больными" - наша эксклюзивная разработка. Младшая медицинская сестра в данном образовательном модуле - это фактически помощник фельдшера. От претендентов на эту должность, прежде всего, требовалось желание и наличие среднего образования", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора - заместителя председателя правительства Оренбургской области по социальной политике - министра здравоохранения Татьяны Савиновой.

По ее словам, помощник должен всегда находиться в своем населенном пункте, быть всегда на связи с населением, посещать их на дому, то есть должен быть связующим звеном между жителями и районной больницей. На территории Оренбургской области, как уточнили в правительстве, расположено 988 населенных пунктов с численностью населения от 100 до 300 человек. Там нет фельдшерско-медицинского пункта и медработника, так как по стандартам Минздрава России ФАПы открываются в селах, где проживают более 300 человек.